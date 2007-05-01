Продається яхта Йосипа Броз Тіто

Влада Чорногорії оголосила про аукціон з продажу яхти "Приморка", що входила до складу особистої флотилії морських суден колишнього комуністичного лідера Югославії Йосипа Броз Тіто.

Як повідомило чорногорське телебачення з посиланням на офіційні джерела в уряді республіки, первинна аукціонна ціна яхти, побудованої в 1974 році в Італії, становитиме 180 тисяч євро. Це на 20 тисяч євро менше, ніж щорічна вартість утримання судна класу "Люкс" біля причалу морського порту міста Тіват на Адріатичному морі.

Після того, як в 1991 році яхта колишнього президента СФРЮ була приписана до порту Тіват, вона тричі потрапляла в аварії, востаннє - в 2003 році, коли судно сіло на мілину біля хорватського узбережжя Адріатики.

"Приморка" - друга з трьох яхт Йосипа Броз Тіто, виставлена на продаж міністерством транспорту Чорногорії через надто високу вартість обслуговування суден такого класу. Минулого року приватному власнику продали яхту "Галеб". Що стосується третьої яхти "Ядранка", поки що чорногорська влада продавати її не планує.