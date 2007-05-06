Продаж дружин через Інтернет прирівнений до продажу людських органів

Уряд Бразилії велів інтернет-аукціону Mercado Livre, партнерові eBay, видалити з бази пропозицію щодо продаж дружини, передає агентство Associated Press.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, бразилець на ім’я, Брено призначив стартову ціну за свою дружину на рівні близько 50 доларів. Продавець перелічив фізичні характеристики дружини і зазначив, що вона добра господиня і супутниця. За 35-річну жінку можна просити стільки золота, скільки вона важить, цитували чоловіка бразильські агентства.

Брено пояснив, що воліє не розкривати причини, що спонукали його продати дружину, проте йому дуже потрібні гроші. Журналістам так і не вдалося встановити, чи був лот розміщений жартома чи серйозно.

В уряді країни нагадали власникам сайту, що продаж людських органів, цілих людей, крові, кісток або шкіри заборонений законом. Адміністрація Mercado Livre пояснила, що не помітила дивний лот через велику кількість товарів, пропонованих на сайті, і надвечір оголошення про продаж дружини було видалене.

Лента.ру