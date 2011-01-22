На Кіровоградщині перекинулася вантажівка з небезпечним вантажем

На Кіровоградщині перекинулася вантажівка, що перевозила небезпечний вантаж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора вранці у м. Помічна Добровеличківського району водій автомобіля IVECO з напівпричепом-цистерною не впорався з керуванням під час ожеледиці. Внаслідок цього вантажівка, якою перевозили паливо для котлів, що входить до переліку небезпечних вантажів, перекинулася.

Автомобіль отримав механічні пошкодження, з цистерни витекло майже 10 тонн рідини.

На місці події працюють фахівці МНС.

У ДТП ніхто не постраждав. За фактом аварії триває перевірка.