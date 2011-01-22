На Кіровоградщині перекинулася вантажівка з небезпечним вантажем
19:14, 22 січня 2011Разное
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Причина - в ожеледиці?
На Кіровоградщині перекинулася вантажівка, що перевозила небезпечний вантаж.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора вранці у м. Помічна Добровеличківського району водій автомобіля IVECO з напівпричепом-цистерною не впорався з керуванням під час ожеледиці. Внаслідок цього вантажівка, якою перевозили паливо для котлів, що входить до переліку небезпечних вантажів, перекинулася.
Автомобіль отримав механічні пошкодження, з цистерни витекло майже 10 тонн рідини.
На місці події працюють фахівці МНС.
У ДТП ніхто не постраждав. За фактом аварії триває перевірка.
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