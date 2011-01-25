Мера Кишинева оштрафували за їзду на снігозбиральній машині

Мера Кишинева Доріна Кіртоаке, одного з лідерів ліберальних сил Молдавії, оштрафували за незаконне водіння снігозбиральної машини, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Мер проїхав на ній перед журналістами в неділю під час показу спецтехніки і вже вранці у вівторок одержав сповіщення про штраф, оскільки категорія водійських прав мера не дозволяє йому управляти важкою технікою.

Керівник муніципальної поліції Сільвіу Мушук розповів журналістам, що мера оштрафували на 1000 леїв, тобто приблизно на $83. Він рекомендував Кіртоаке розплатитися протягом трьох діб, оскільки в цьому випадку розмір штрафу буде зменшений удвічі.

«Я хотів зробити добру справу, допомогти робітникам в очищенні вулиць від снігу. Утім, якщо порушив правила, то штраф заплачу», – обіцяв мер.

Мер Кіртоаке сам нагадав, це не перший для нього штраф. 2008 року його позбавили водійських прав на рік, коли він став винуватцем дорожньо-транспортної події в центрі Кишинева.