Навіщо український уряд дратує МВФ?

Днями два члени українського уряду практично синхронно оприлюднили новини, які можуть дуже сильно не сподобатися Міжнародному валютному фондові.

Як виявилось, Україна не встигає розпочати пенсійну реформу в терміни, узгоджені з МВФ. Про це повідомив минулої п`ятниці відповідальний нині в Кабміні за пенсійну реформу віце-прем`єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Якщо подивитися за програмою, то ми ці терміни прострочили», - визнав він. Утім, віце-прем`єр підсолодив гірку пілюлю, висловивши припущення, що ця новина не стане перешкодою на переговорах з місією МВФ про третій транш програми stand-by. «Тепер завдання - максимально спокійно обговорити всі рішення, виправити, думаю, з МВФ ми зможемо домовитися», - припустив він.

Слід зазначити, що український уряд обіцяв Фондові ще на початку грудня минулого року передати проекти законів про пенсійну реформу до Верховної Ради для їх ухвалення на початку нинішнього року. Проте з виконання обіцянки все вийшло не дуже гладко.

Хоча назва законопроекту і з`явилася на сайті Верховної Ради 13 грудня серед зареєстрованих документів, але самого тексту довго не було. За словами Володимира Литвина, спочатку законопроект був внесений до парламенту і зареєстрований, але «потім Кабінет міністрів України узяв його на доопрацювання». З огляду на такі обставини МВФ зволікав торік з другим траншем. І лише 22 грудня, після того, як текст непопулярного законопроекту був офіційно оприлюднений, виконавча рада директорів Фонду оголосила про рішення виділити Україні другий транш кредиту stand by.

Крім того, цей законопроект не виносився на голосування в січні, а уряд оголосив про плани провести до кінця лютого громадське обговорення його болючих для громадян норм - про збільшення пенсійного віку для жінок на п`ять років, збільшення необхідного робочого стажу для виходу на пенсію та обмеження максимального розміру пенсій.

Друга заява, що ставить під загрозу подальшу співпрацю України з МВФ, несподівано прозвучала також минулої п`ятниці в Давосі від міністра енергетики Юрія Бойка. Він, зокрема, виключив можливість підвищення ціни на природний газ для населення з 1 квітня цього року. Тоді як Київ узяв на себе зобов`язання перед Фондом повторно збільшити вартість газу на 50% саме в квітні 2011 року (перший раз підвищення на 50% відбулося в серпні минулого року).

Утім, міністр Бойко, так само як і віце-прем`єр Тігіпко, повідомив, що українська сторона сподівається погоджувати це питання з МВФ.

Така поведінка українського уряду щодо МВФ бачиться досить дивною. Оскільки невиконання двох таких найважливіших зобов`язань напевно призведе, як мінімум, до припинення програми допомоги від Фонду.

Нагадаємо, наприкінці липня 2010 року МВФ схвалив нову програму співпраці з Україною до кінця 2012 року об`ємом більше $15 мільярдів і пообіцяв щокварталу виділяти фінансову підтримку для проведення українськими властями реформ. Минулого року було виділено два транші - $1,89 і $1,5 мільярдів, а на 2011 рік намічено надходження $6 мільярдів чотирма траншами.

З одного боку, гроші, що залишилися за цим кредитом, немовби не потрібні українському уряду – оскільки він їх не зможе використовувати на поточні бюджетні потреби. «Згідно з умовами програми співпраці, Україна одержить 2 млрд. дол. США на покриття дефіциту бюджету 2010 року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти будуть спрямовані лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України», - розповів торік про умови МВФ Сергій Тігіпко.

Але з іншого боку, в уряді не можуть не розуміти, наскільки небезпечним для фінансової системи України виявиться рішення Фонду про припинення або, тим більше, припинення програми кредитування. Адже в разі такого повороту подій міжнародні рейтингові агентства напевно відреагують пониженням рейтингів України.

Так, на початку липня 2010 року агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті України до «В» з «В-», а наприкінці того ж місяця агентство Standard & Poor’s підвищило рейтинг з «В» до «В+», завдяки виключно даним про те, що МВФ має намір виділити кредит Україні (рішення було ухвалене 28 липня). Але точно так, як і тоді рейтингові агентства підвищили рейтинги, так тепер вони їх і знизять – у разі припинення дії програми кредитування Фондом України. Причому, знизять, швидше за все, не на один ступінь шкали, а відразу на кілька – ближче до рейтингу «D» (дефолт).

А це означатиме для українського уряду істотне погіршення умов залучення будь-яких інших зовнішніх позик. Крім того, в разі рішення МВФ про згортання програми допомоги Україні, у серйозних іноземних інвесторів буде ще менше бажання нести сюди свої гроші, а вже заведений в країну капітал поспішить на вихід.

Усі ці чинники можуть украй негативно позначитися на стабільності фінансової системи держави. Зокрема, після ухвалення рішення МВФ про припинення кредитування України гривня ризикує зазнати різкої девальвації. Оскільки показники зовнішньої торгівлі були поганими вже в 2010 році, а цього року очікується тільки їх погіршення: за прогнозом НБУ дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2011 році може збільшитися до $3,8 млрд., або 2,5% ВВП, порівняно з близько $2,5 млрд., або 1,9% ВВП, минулого року.

Цікаво, чи усвідомлюють в уряді ці загрози?

Утім, як версію можна припустити, що потужно представлене у владній партії експортне лобі змогло переконати керівництво країни в необхідності послабити національну валюту. За рахунок девальвації гривні експортери, безумовно, виграють – їх прибутки зростуть.

А тут відкривається такий зручний спосіб списати все на турботу про благо народу. Буде розказано, що вимоги МВФ про підвищення пенсійного віку і про чергове подорожчання газу уряд не підтримує, як такі, що ведуть до погіршення життя українців. А гривня скотилася внаслідок дій Фонду у відповідь, - пояснять потім в уряді.

Аркадій Кашуба