Знайомий бачив на “Азовсталі” гору трупів, а нам брешуть про трьох легко поранених...

Нещодавно повідомлялося про вибух на “Азовсталі”. УНІАН подавав фотографію пожежі, що спалахнула на доменній печі №3. Водночас Міністерство з надзвичайних ситуацій передає, що під час вибуху було поранено всього... троє чоловік. І то - ввечері всі пішли додому.

Я у своєму житті бував на доменних печах... І знаю напевне - якщо те фото, яке було розміщене на сайті УНІАН, – реальне (а я в цьому не сумніваюсь), то про масштаби катастрофи нам явно брешуть.

Домна – це велике підприємство, на якому в одну зміну працює чоловік двісті. І якщо там спалахнула велика пожежа, трьома пораненими ніяк не обійтися.

Очевидно, що напередодні виборів влада і власники підприємства намагаються приховати правду, про те, що сталося.

Я зателефонував своєму знайомому в Маріуполь і він підтвердив мій здогад. Вибух на “Азовсталі” був такий, що в діаметрі трьох кілометрів у будівлях повилітали шибки. А на триста метрів від печі все було засипане розжареним коксом. Знайомий бачив, як швидка допомога вивозила поранених, яких не троє, а непевне, із сотню набереться. Він особисто бачив вісім обвуглених трупів...

Ця ситуація мені дуже нагадує 1986 рік, коли влада замовчувала правду про Чорнобиль. Партійні боси боялися відповідальності перед народом. Сьогодні теж, перед виборами, коли “Наша Україна” домовилася з Ахметовим про розподіл портфелів у майбутньому уряді, їм, звичайно, невигідно оприлюднювати правду про те, що коїться в ахметовському регіоні.

Правду ми дізнаємося через кілька днів, після парламентських виборів.

Власне, мене не дивує позиція влади. Мені дивно, чому мовчать журналісти, особливо донецькі. Невже їх усіх купили місцеві олігархи?

Володимир Голобородько, м. Київ