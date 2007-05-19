Свято слов`янської писемності і культури в Криму

З 21 травня по 7 червня в Криму відбудуться культмасові заходи до дня слов`янської писемності і культури.

Організатором торжеств є Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, передає кореспондент УНІАН.

Дні слов`янської писемності і культури пройдуть за участю бібліотек, музеїв, творчих колективів, національних культурних суспільств, кримських письменників і поетів півострова.

"Азбука, створена більше тисячоліття тому великими просвітителями Кирилом і Мефодієм, стала справді епохальною подією в історії культури всіх слов`янських народів: росіян, українців, білорусів, болгар", - зазначили в прес-службі Ради міністрів АРК.

Урочисте відкриття Днів слов`янської писемності і культури відбудеться 21 травня в Російському культурному центрі в Сімферополі.

У Кримській республіканській універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франко відкриється книжкова виставка "Кирило і Мефодій - творці слов`янської азбуки" (з 24 травня), виставка бібліографічних і довідкових видань "Україна в слов`янському світі" (з 21 травня), літературна експозиція "Різноманіття культур" (з 24 травня). Тут відбудуться "круглі столи" "Україномовна книга в Криму" (23 травня) і "Процвітання в єдності" (24 травня), День періодики "На початку було слово" (21 травня), буде організована читацька конференція "М.Волошин і Крим" (24 травня).

Кримська республіканська юнацька бібліотека проведе зустріч з кримськими поетами "Поезія кримчан народам Криму" (Сімферопольський художній музей, 22 травня), будуть організовані комплекс заходів "Золота нитка слов`янського братства" (24 травня) і година пізнання "Не хлібом єдиним" (25 травня).

Для найменших читачів Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В.Орлова відкриє барвисто оформлені книжкові виставки: "Все почалося з таблиці, сувою, берести", "У азбуки слов`янська душа", "Слов`янське багатство" (з 18 травня). Бібліотека також проведе пізнавально-інформаційну годину з елементами лялькового спектаклю "Аз, Буки, Веді", гру-подорож "Букви подорожують у часі", фольклорне свято "Подорож до витоків книгодрукування" (24 травня), літературне свято (25 травня).

Участь в святкуванні Днів слов`янської писемності і культури прийме і навчально-виховний комплекс "Українська школа-гімназія", який відкриє книжкові виставки "Великий майстер історичної думки" (до 150-річчя Андрія Чайковського) (з 15 травня), "Митець глибокого етичного мислення" (95 років з дня народження М. Стельмаха) (з 24 травня).

Пройде низка інших заходів. Так, ВАТ "Кримкнига" проведе 7 червня в центрі Сімферополя - на площі Леніна - книжковий ярмарок "Кримська весна".

Завершаться Дні слов`янської писемності і культури 7 червня в Кримському українському академічному музично-драматичному театрі святковим концертом творчих колективів півострова.