Як українці в США диверсифікували інформацію про нашу дійсність

У той самий час, коли представники від влади (Грищенко, Бойко, Лавринович) переконували американських можновладців у поступі української демократії та прозорості, неурядові експерти (Гончар, Продан, Коліушко) зустрічалися із американськими колегами, де розповідали про реальний стан речей в Україні...

Нещодавно потрапила до рук книга Барака Обами, де він описав своє кар’єрне сходження. В ній виділила дві фрази. Перша, його згадку про зустріч із тоді кандидатом в президенти Ющенком. Обама гарно згадував Майдан, а підсумовуючи роки правління Ющенка, констатував, що Україна так і не змогла стати енергетично незалежною від Росії державою. Другий пасаж американського президента процитую дослівно: “В американській демократії головною посадою є посада громадянина”. І вірність цій своїй тезі американський президент підтвердив не словом, а ділом, у тому числі і на українському напрямку. Нещодавно у Вашингтоні відбулася третя зустріч в рамках засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США. Українські медіа, очевидно, спираючись на повідомлення урядового сайту, написали велику кількість матеріалів про переможний візит українських урядовців до Вашингтону, про спільні наміри будувати енергетичну безпеку і готовність боротися із корупцією. Подія, яка залишилася журналістами непоміченою, – вперше за роки існування комісії Україна-США Держдепартамент ініціював, окрім офіційних зустрічей урядовців, багатосторонню зустріч за участю представників громадянського суспільства. Тобто у той самий час, коли представники від влади переконували американських можновладців у поступі української демократії та прозорості, неурядові експерти зустрічалися із американськими колегами і розповідали про реальний стан речей в Україні (наскільки відомо, з цими експертами зустрілася і Гілларі Клінтон). Я би багато дала, щоб послухати ці, у більшості своїй закриті для преси, дискусії. Держдеп підтвердив тезу Обами: посада громадянина важливіша за портфелі можновладців. Саме зустрічі із представниками громадянського суспільства повинні убезпечити США від “стратегічного шахрайства” та диверсифікувати інформацію про українську дійсність.

Формат зустрічі передбачав, що українські експерти донесуть до американців своє бачення того, які кроки слід зробити нашій владі, щоб прозорість і боротьба із корупцією не були лише імітацією процесів.

В УНІАН потрапили напрацювання українських експертів у сфері енергетики. Нам здалося цікавим, що пропонують українські експерти Держдепартаменту для справжньої прозорості та диверсифікації. Ми друкуємо ці пропозиції у скороченому вигляді.

Центр «НОМОС»

Актуальна енергетична тематика для формату українсько-американської співпраці в рамках «Хартії Україна – США про стратегічне партнерство» (круглий стіл “The US-Ukraine Strategic Partnership: Economic, Cultural and Democratic Development”, Вашингтон, 14.02.2011)

Повна, коректна та вчасна імплементація Договору Енергетичного Співтовариства (Energy Community Treaty) у випадку її успішного завершення фактично означатиме секторальну інтеграцію України в енергетичний простір ЄС.

Приєднання України до Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative, ЕІТІ)

(УНІАН вже писав, що приєднання до ЕІТІ, якщо його коректно імплементувати вимагає зробити прозорими усі платежі енергетичних компаній. Нагадуємо, що минулий уряд з ініціативи неурядових організацій та під тиском Європейської Комісії своє постановою фактично приєднався до Ініціативи). Позиція щодо EITI міститься в Меморандумі між Україною та МФВ. Чинний уряд підтвердив готовність продовжувати виконання постанови, однак на практиці ухилявся від цього протягом 2010 року.

Перехід до політики відкритості щодо розвідки та розробки вуглеводневих ресурсів в українському секторі Чорного моря, розробки покладів нетрадиційного газу з метою залучення провідних світових компаній, що володіють необхідним технологічним та інвестиційним потенціалом. Відмова від ексклюзивності та преференційності через непрозорі механізми для компаній однієї країни (РФ). Американські компанії займають лідируючі позиції в означених сферах і тому мають бути залучені до цього, подібно тому як це має місце в Румунії та Туреччині.

Збереження та розширення кооперації зі США у сфері диверсифікації постачання ядерного палива для українських АЕС у період після завершення дії договору про комерційне постачання ядерного палива в 2015 р. у відповідності з п.2 Розділу ІІІ «Хартії Україна – США про стратегічне партнерство».

Кооперація в форматі Україна – ЄС – США з проблематики енергетичної безпеки у відповідності з п.3 Розділу ІІІ «Хартії Україна – США про стратегічне партнерство» з метою:

a) стимулювання ЄС до перегляду існуючої схеми газових відносин на лінії РФ – Україна – ЄС;

Суть пропозиції – перенесення пунктів здачі приймання газу «Газпромом» європейським компаніям з кордонів Україна – ЄС на кордон Росія – Україна.

Існуюча схема є анахронізмом, що зберігся від СРСР. У випадку зміни схеми, Україна набуває де-юре (на додаток до де-факто) статусу транзитної країни, що означає можливість укладання відповідних контрактів на транзит газу не з «Газпромом», а з європейськими компаніями. Українська газотранзитна система при такому підході та в контексті імплементації Договору Енергетичного Співтовариства стає інтегрованою частиною європейської газової мережі і автоматично отримує гарантії завантаження ГТС від споживачів в ЄС, а не від монопольного постачальника з Росії.

b) створення механізму раннього попередження та запобігання переривання постачань енергетичних продуктів

Суть пропозиції – створення системи он-лайн моніторингу телеметричних даних фізичного переміщення енергоресурсних потоків на лінії Постачальник – Транзитер – Споживач. Взаємопогоджений перелік параметрів руху енергопотоків має бути доступними для усіх сторін технологічного ланцюжка «Видобуток – Транспортування – Споживання» (РФ – Україна – ЄС). Зіставлення параметрів надаватиме можливість виявлення проблемних зон на усьому шляху переміщення газових потоків від свердловини до споживача та чітко встановити відповідального у випадку порушення трафіку.

c) опрацювання створення альтернативної системи постачання нафти на базі Одеса - Броди для країн Центральної Європи у випадку обмеження/припинення постачань нафти РФ по системі «Дружба» після введення в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи – ІІ в 2012 році.

Суть пропозиції – використання маршруту Одеса – Броди – «Південна «Дружба» в якості альтернативи для поставок нафти в Україну, Словаччину, Угорщину та Чехію.

Післямова Немає сумніву, що втілення хоча б двох заходів - імплементації Ініціативи прозорості (яка зобов’язує компанії та уряд оприлюднювати платежі та надходження) та створення системи он-лайн моніторингу телеметричних даних фізичного переміщення енергоресурсних потоків на лінії Постачальник – Транзитер – Споживач (коли всі енергопотоки відстежуються у реальному часі) - стало б зашморгом для української енергетичної корупції. Але чи стануть ці пропозиції керівництвом до дії? Напевно, це залежить не лише від нас, а від того, хто сидить на кінцях труби, з її Північної та із Західної сторін. А ще від діяльної позиції американських очільників, які декларують, що хочуть бути нашим стратегічним партнером та прагнуть змінити світ на краще.

Маша Міщенко