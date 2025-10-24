Постраждалих внаслідок атаки немає.

Російські окупанти намагалися атакувати безпілотником потяг біля станції Краматорська, повідомили в "Укрзалізниці".

"На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником. Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська. В "Укрзалізниці" пообіцяли замінити постраждалі вагони.

Удари Росії по залізниці України

Останніми місяцями Росія посилила удари по українській залізничній інфраструктурі. Так, 1 жовтня через обстріли в Сумській області фіксувалися пошкодження інфраструктури та знеструмлення.

4 жовтня загарбники атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області, влучивши у пасажирський потяг. Другий удар росіяни нанесли під час евакуації пасажирів, постраждало четверо осіб, в тому числі троє дітей.

Серед причин посилення атак називають різке збільшення можливостей Росії виробляти велику кількість відносно дешевих дронів типу "Шахед", здатних літати все далі, та майже повну стагнацію на лінії фронту, через що російська армія змістила фокус на руйнування шляхів постачання.

