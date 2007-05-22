У Києві автомобіль з`їхав в озеро: загинули троє

21 травня стало відомо, що у неділю о 22.36 у Дніпровському районі Києва по вул. Радужній, 15 в озеро Радунка з`їхав легковий автомобіль ВАЗ-2110, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вчора рятувальними підрозділами МНС автомобіль з тілами загиблих було піднято з води.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.