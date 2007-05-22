У Києві автомобіль з`їхав в озеро: загинули троє
08:27, 22 травня 2007Разное
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Інцидент стався у Дніпровському районі
21 травня стало відомо, що у неділю о 22.36 у Дніпровському районі Києва по вул. Радужній, 15 в озеро Радунка з`їхав легковий автомобіль ВАЗ-2110, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вчора рятувальними підрозділами МНС автомобіль з тілами загиблих було піднято з води.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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