Ющенко надіслав на ювілей Ковпака свої вітання і оркестр

На Сумщині вшанували пам’ять двічі Героя Радянського Союзу, командира партизанського з’єднання Сидора КОВПАКА, якому 7 червня (25 травня за старим стилем) виповниться 120 років.

На мітингу з цієї нагоди біля пам’ятника Ковпаку у Путивлі були присутні заступник міністра оборони Володимир БОЙКО, народні депутати України Лілія ГРИГОРОВИЧ, Іван СІДЕЛЬНИК, Петро ЦИБЕНКО, заступник голови Сумської обласної ради Сергій КЛОЧКО, останній із живих Героїв Радянського Союзу-ковпаківців Петро БРАЙКО з Москви, делегація з полтавського села Котельва - батьківщини Сидора Ковпака, ветерани, керівництво району, представники політичних партій, громадських організацій, учні та молодь.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Володимир САПСАЙ охарактеризував славетного полководця партизанської війни як «великого патріота, який знав ціну волі та незалежності”.

В.САПСАЙ передав присутнім вітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і голови ОДА Павла КАЧУРА. „Зірки Сидора Ковпака з роками сяють ще яскравіше, бо не тьмяніє в пам’яті людей його легендарний подвиг”, - наголосив В.САПСАЙ.

Після мітингу чисденні гості побували у Спадщанському лісі, оглянули меморіальний комплекс та музей С.Ковпака, поклали квіти до братських могил партизан та Монумента Слави, переглянули театралізоване дійство „Партизанські картини”. По тому всі бажаючі скуштували партизанський куліш, а Президентський оркестр майстерно виконав мелодії воєнних років.

Завершилося святкування фейєрверком та концертом зірок української естради у Путивлі.