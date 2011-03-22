Президент Гватемали розлучається з дружиною, щоб передати їй посаду

Президент Гватемали Альваро Колом розлучається з дружиною, щоб вона змогла брати участь у президентських виборах у вересні цього року, повідомляє Бі-бі-сі.

Повідомляється, що подружжя подало заяву на розлучення через кілька днів після того, як перша леді Гватемали Сандра Торрес оголосила про намір змінити свого чоловіка на посаді президента.

Згідно з конституцією Гватемали, найближчі родичі президента не можуть претендувати на посаду голови держави.