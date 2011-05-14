В аварії автобуса в Польщі постраждали 38 осіб

У Варшаві автобус з`їхав з дороги і врізався в огорожу, постраждали 38 осіб.

Як передає РІА "Новости", автобус з`їхав з дороги в канаву і врізався в огорожу укріплення моста. За словами прес-секретаря коменданта столичної поліції Мачея КАРЧИНСЬКОГО, рятувальникам довелося розрізати автобус, щоб витягнути водія.

Причини ДТП поки невідомі. Поранені, зокрема діти, доставлені до найближчих лікарень.

На ліквідацію наслідків аварії знадобилося кілька годин, рух транспорту на цей час було зупинено.