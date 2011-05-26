Надувний батут з дітьми сильним вітром кинуло на огорожу

Надувний батут перекинувся від сильного пориву вітру в селищі Мунайши Мангистауської області на заході Казахстану, 14 дітей отримали травми.

Як передає РІА «Новости», трагедія сталася увечері 24 травня. Четверо постраждалих знаходяться в реанімації дитячої лікарні обласного центру.

"Всю ніч батьки чергують перед будівлею обласної дитячої лікарні. Стан дітей украй тяжкий. Потрапили сюди 14 дітей прямо з парку розваг", - повідомляє казахський "31 канал".

За словами очевидців, вітер у селищі знявся несподівано. Атракціон піднявся в повітря і вдарився об огорожу. Власник батута запевняє, що всі правила безпеки були дотримані, проте батьки потерпілих вважають, що це не так.

За інформацією телеканалу, лікарі готують дітей до операції. Двоє дітей так і не прийшли до тями.