Литвин висловив співчуття рідним загиблих у Підмосков'ї

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направив телеграму співчуття голові Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Борису ГРИЗЛОВУ у зв’язку з численними жертвами автоаварії, що сталася у Підмосков`ї.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційного управління апарату ВР.

"Народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про численні людські жертви в результаті дорожно-транспортної аварії на автотрасі "Дон", - зазначається у телеграмі.

В.ЛИТВИН від імені Верховної Ради України і від себе особисто висловлює найщиріші співчуття і підтримку рідним та близьким загиблих і бажає якнайшвидшого одужання потерпілим.

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков`ї в результаті зіткнення автобуса з «КамАЗом» загинуло 11 людей. ДТП сталася на 107-му кілометрі траси М-4 «Дон» Ступинського муніципального району приблизно о 4.00 27 травня. У результаті зіткнення автобус загорівся. В автобусі перебували 22 людини. З них: вісім осіб вибралися з автобуса самостійно, чотирьох госпіталізовано до ЦРБ міста Ступино.