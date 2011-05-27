Жахливе ДТП під Москвою: 10 пасажирів автобуса згоріли живцем

У Підмосков'ї в результаті зіткнення автобуса з «КамАЗом» загинуло 10 людей.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні МНС у Московській області, ДТП сталося на 107-му кілометрі траси М-4 «Дон» Ступинського муніципального району приблизно о 4.00.

«В автобусі перебували 22 людини. З них: вісім осіб вибралися з автобуса самостійно, чотирьох госпіталізовано до ЦРБ міста Ступино, загинуло 10 людей, особи яких встановлюються. Водій вантажного автомобіля «КамАЗ» не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що сталося попутне зіткнення - автобус «Neoplan» врізався у вантажний автомобіль, що рухалися в бік Москви. У результаті зіткнення автобус загорівся.