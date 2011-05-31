До лікарні потрапив 2-річний хлопчик, який випав з вікна третього поверху

У м. Бершадь Вінницької області 2-річна дитина випадково випала з вікна третього поверху.

Про це зазначено у довідці, оприлюдненій 31 травня прес-службою УМНС у Вінницькій області.

За повідомленням, хлопчик, знаходячись без догляду батьків, 29 травня випав з вікна третього поверху.

Дитина госпіталізована у реанімаційне відділення центральної районної лікарні з закритою-черепно-мозкова травмою, забоєм м’яких тканин голови і колінних суглобів.

На даний час потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан стабільний.