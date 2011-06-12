У Севастополі стартувала вітрильна регата (фото)

Сьогодні у Севастополі відбувся перший етап регати крейсерських яхт (малі олімпійські перегони) Другої міжнародної патріотичної вітрильної регати «Морський Корпус – Міста-герої 2011».

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Оргкомітету регати, у ній беруть участь 16 крейсерських яхт та 37 екіпажів дитячої регати. Серед крейсерських яхт-учасниць змагань – вітрильники ВМС ЗС України та ВМФ РФ, а також приватні яхти.

Відкриття регати, приуроченої до 228 річниці з дати заснування фортеці Севастополь, відбулося напередодні. На урочистому відкритті новий міський голова Володимир ЯЦУБА підкреслив, що «як поціновувач вітрильного спорту з 20-річним стажем», вітає регату, метою якої є пропаганда спорту та забезпечення безперервності зв’язків поколінь.

Представники українського та російського чорноморських флотів були одностайні в бажанні, щоб регата «Морский корпус» стала традиційною.

Переможцями першого етапу регати крейсерських яхт – малих олімпійських перегонів на 4 милі стали:

у І дивізіоні (до 8 метрів) – яхта «Бармалей» (капітан Іван ЧЕХЛАТИЙ);

у ІІ дивізіоні (8-12 метрів) – яхта «Айя» (капітан Валерій ЗУБКОВ);

у ІІІ дивізіоні (свыше 12 метрів) – вітрильник «Іскра» (капітан Володимир ДОНОВ).

Заходи Другої міжнародної вітрильної регати відбуватимуться до 18 червня морським етапом Севастополь-Балаклава-Артек-Севастополь.

Важливий етап регати відбуватиметься у легендарному таборі «Артек» у день його 86-річчя, де передбачена велика святкова програма. Учасники дитячої морської флотилії спустять на воду вінки в пам`ять про загиблих.

Окремим заходом регати стане урочисте святкування 125 річчя із дня заснування Яхт-клубу Чорноморського Флоту.

Урочисте закриття регати буде позначено парадом проходження яхт-учасниць перед бойовими кораблями Чорноморських ескадр з віддаванням взаємних морських почестей.

Особливим історичним значенням регати є налагодження громадських та економіxних зв’язків між містами-героями Севастополем і Волгоградом, які прийняли на себе найважчі удари в роки Великої Вітчизняної Війни. Зокрема, весь флот регати у місті-герої Севастополі прикрашений прапорами двох міст-героїв. На завершення регати планується підписання у Севастополі угоди про міста-побратими між Волгоградом і Севастополем.

Регата офіційно включена в календар всеукраїнських та всеросійських змагань, календар Міжнародної вітрильної федерації (ISAF).