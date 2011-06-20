У Ялті відкриють винний театр

У липні в Ялті планують відкрити перший в Україні винний театр.

Як повідомили УНІАН у курортно-інформаційному центрі АРК, у старовинній будівлі в центрі Ялти буде обладнано кілька залів. Так, в одному з приміщень розташується кінозал, де гостям винного театру запропонують подивитися 25-хвилинний фільм, присвячений кримському виноробству.

Також у винному театрі буде обладнано кілька дегустаційних залів. Найбільший зал для дегустацій розташується поряд із кінозалом. Тут гості зможуть продегустувати зразки кращих вин Криму й послухати розповідь про провідних кримських винарів, таких як Завод марочних вин і коньяків «Коктебель», держконцерн «Массандра», Дім шампанських вин «Новий Світ», «Сонячна Долина» та ін. У цьому ж залі буде розташовано антикварний буфет із легкими закусками, які прийнято подавати до вина.

В інших дегустаційних залах будуть представлені зразки вин і коньяків дрібних виноробних підприємств Криму.

Родзинкою театру стане музей вина, декорований під винний підвал, де буде представлено понад 800 артефактів, пов`язаних із виноробством. «Наприклад, у нашому музеї можна буде побачити бути, яким близько 150 років, старовинні глечики й багато що інше, а зали в нашому театрі будуть оформлені картинами відомих кримських художників. Це унікальна колекція картин», - сказав П.МАКОГОН. При цьому екскурсія по музею вина супроводжуватиметься слайд-шоу і відеорядом.

Також в одному із залів розташовуватиметься вітрина з сувенірами, пов`язаними з винною тематикою. «Вікна в нашому музеї будуть декоровані винними пляшками, такий вітраж створить особливу атмосферу», - додав він.

Крім того, гостям запропонують взяти із собою спеціальні сумки для вина, щоб після дегустації вони могли придбати у винному бутіку театру найбільш вподобані зразки. «Філософія вина прекрасна й ми хочемо поділитися нею з кримчанами й гостями Кримського півострова», - зазначив автор ідеї створення театру.

Він розповів, що в перспективі планується цілорічна робота винного театру. «Наприклад, восени або взимку у нас можна проводити тематичні дегустації, організовувати школи сомельє та багато іншого», - додав П.МАКОГОН.