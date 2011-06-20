Велика пожежа на Хрещатику (фото)
01:52, 20 червня 2011Разное
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Вибухали балони з газом
Близько 22.00 неподалік Майдану загорілася будівля у дворі на вулиці Городецького, повідомляє блогер Олена Білозерська, додаючи, що "весь Хрещатик затягло димом, і чути якісь вибухи".
За словами очевидців, полум’я "висотою з кількаповерховий будинок", загасили досить швидко. Проте довго лишався дим і багато пожежних, "швидких" і міліцейських машин.
Міліціонер-ДАІшник сказав, що це господарська будівля - там вибухали балони з газом і тріскався шифер на даху. Сам двір, з якого валив густий дим, був очеплений озброєною, в т.ч. автоматами, міліцією, всередину нікого не пускали.
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