Чемпіон світу Формули-1 виграв шості перегони

Чинний чемпіон світу Формули-1 Себастьян ФЕТТЕЛЬ виграв шості перегони в сезоні з восьми можливих.

Як передає РІА Новости, на Гран-прі Європи німецький пілот стартував з поул-позиції і лідирував впродовж більшої частини дистанції – гонщик Red Bull поступився першою позицією тільки на першому піт-стопі.

Аж до останніх відвідин боксів друге місце посідав напарник Феттеля Марк ВЕББЕР, проте на третьому піт-стопі Фернандо АЛОНСО випередив австралійця. Для іспанського пілота Ferrari подіум у Валенсії став другим в сезоні: до цього гонщик фінішував другим в Гран-прі Монако.

Четвертим став Люіс ХЕМІЛТОН на McLaren, п`яте місце дісталося Феліпе МАСІ. Дженсон БАТТОН розташувався на шостій сходинці, перевершивши Ніко РОСБЕРГА на Mercedes і Хайме АЛЬГЕРСУАРІ на Toro Rosso, причому іспанець прорвався на восьме місце з 18-го на старті. Замкнули очкову зону Адріан СУТИЛ і Нік ХАЙДФЕЛЬД.

Вперше в сезоні всі 24 пілоти дісталися до фінішу. Наступний етап Формули-1 відбудеться з 8 по 10 липня на англійській трасі «Сильверстоун».