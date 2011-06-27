На дорозі Київ-Чоп водій розбився, не впоравшись з управлінням
19:31, 27 червня 2011Разное
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Загинули троє людей
У Житомирській області в дорожньо-транспортній пригоді загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні о 03.35 поблизу м. Новоград-Волинський на автошляху Київ-Чоп.
Водій легкового автомобіля Hyundai Sonata не впорався с керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Троє людей загинули, ще 1 постраждала, яку у тяжкому стані госпіталізовано до Новоград-Волинської центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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