Жінка спіймала дитину, що випала з вікна десятого поверху

Жителька Китаю врятувала життя дворічній дівчинці, яка випала з вікна квартири, розташованої на десятому поверсі житлового будинку.

Як пише China Daily, інцидент стався вдень у суботу, 2 липня, в місті Ханчжоу, повідомляє Лента.ру.

31-річна У Цзюйпін саме вийшла з будинку, коли дитина випала з вікна - дівчинка на ім`я ЧЖАН Фаньгуй повзала по підвіконню, поки її бабусі, яка сиділа з нею, не було у кімнаті, і у результаті зірвалася. Побачивши дівчинку, яка падала, жінка кинулася на допомогу, витягнувши руки, щоб зловити її.

ЧЖАН Фаньгуй впала прямо на руки У Цзюйпін, що врятувало її від смерті. Проте, оскільки висота падіння була дуже велика, дівчинка все ж отримала кілька травм. У дитини пошкоджено легені, шлунково-кишковий тракт і мозок. У даний час дівчинка перебуває у лікарні, де відновлюється після падіння.

Рятівниця ЧЖАН Фаньгуй одержала множинні переломи лівої руки і також перебуває на лікуванні. На думку лікарів, на повне одужання у жінки може піти близько півроку.

Коментуючи свій вчинок, китаянка заявила, що коли вона кинулася рятувати дівчинку, що падала з десятого поверху, вона думала про свого семимісячного сина.

"Я діяла, покладаючись на материнський інстинкт. Я знаю, як важко народити дитину, і я просто не могла допустити того, щоб на моїх очах загинуло дитя", - зазначила У Цзюйпін.