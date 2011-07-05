Покоївка, що звинувачує екс-голову МВФ в зґвалтуванні, не здається

Покоївка нью-йоркського готелю Sofitel, яка звинуватила колишнього голову МВФ Домініка Стросс-Кана в насильницьких діях сексуального характеру, подала позов проти газети New York Post, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на адвоката Кеннета Томпсона.

"Ми подали позов проти New York Post, оскільки газета написала, що моя підзахисна є повією", - заявив Томпсон.

У суботу газета з посиланням на близьке до розслідування джерело написала, що 32-річна уродженка Гвінеї нібито регулярно займалася проституцією, а Стросс-Кан відмовився їй заплатити після тривалого інтимного зв`язку 14 травня в номері 2806 готелі Sofitel.

Стросс-Кан, нагадує РІА "Новости", був затриманий 14 травня в Нью-Йорку на підставі заяви покоївки, яка звернулася в поліцію із скаргою на насильницькі дії сексуального характеру з боку постояльця. Кілька днів після затримання він провів у в`язниці, потім Верховний суд штату Нью-Йорк погодився випустити його під заставу в 1 мільйон доларів і тримати під домашнім арештом. 19 травня Стросс-Кан заявив про добровільну відставку з посади директора-розпорядника МВФ.

1 липня Стросс-Кану була повернена застава, але документи, що дають право на перетин кордону, поки залишаються під арештом. Чергова його поява в суді призначена на 18 липня.

Прокуратура раніше заявила, що покоївка дала хибні свідчення, коли отримувала притулок у країні, брехала податковим і соціальним органам, а також, імовірно, збрехала, коли свідчила під присягою перед великим журі. У п`ятницю New York Post з посиланням на джерело, близьке до справи, повідомило, що прокуратура Нью-Йорка може найближчим часом заявити про зняття звинувачень із Стросс-Кана.