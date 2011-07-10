Затриманий за сімейну сварку повісився в камері

Чоловік, затриманий у Москві в ніч на неділю через галасливу сімейну сварку, повісився в камері відділення поліції, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах.

За його даними, минулої ночі в квартирі загиблого стався сімейний конфлікт. Сусіди викликали поліцію, яка доставила заводія до відділення.

"Вранці чоловіка виявили повішеним на брючному паску в камері для адміністративно затриманих", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що нині за цим фактом проводиться службова перевірка.