Затриманий за сімейну сварку повісився в камері
15:16, 10 липня 2011Разное
2746 0
Інцидент у Москві
Чоловік, затриманий у Москві в ніч на неділю через галасливу сімейну сварку, повісився в камері відділення поліції, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах.
За його даними, минулої ночі в квартирі загиблого стався сімейний конфлікт. Сусіди викликали поліцію, яка доставила заводія до відділення.
"Вранці чоловіка виявили повішеним на брючному паску в камері для адміністративно затриманих", - сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що нині за цим фактом проводиться службова перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter