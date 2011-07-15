У новому реаліті-шоу колишні повії намагаються знайти чоловіка

У Замбії запущене нове реаліті-шоу, в якому колишні повії намагаються знайти собі чоловіків, повідомляє Бі-бі-сі.

18 колишніх жриць кохання прагнуть виграти приз у 9 тисяч доларів і повністю сплачені весільні витрати.

Телеканал Muvi TV, який продюсує шоу "Готова до заміжжя", заявляє, що автори програми хочуть дати її учасницям другий життєвий шанс.

Для тих, хто програє, реаліті-шоу також може виявитися важливою подією: вони одержать по 1 тисячі доларів, і їм запропонують повноцінну роботу, щоб жінкам не довелося повертатися до заняття проституцією.