У новому реаліті-шоу колишні повії намагаються знайти чоловіка
00:16, 15 липня 2011Разное
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Телеканал мотивує свій вибір
У Замбії запущене нове реаліті-шоу, в якому колишні повії намагаються знайти собі чоловіків, повідомляє Бі-бі-сі.
18 колишніх жриць кохання прагнуть виграти приз у 9 тисяч доларів і повністю сплачені весільні витрати.
Телеканал Muvi TV, який продюсує шоу "Готова до заміжжя", заявляє, що автори програми хочуть дати її учасницям другий життєвий шанс.
Для тих, хто програє, реаліті-шоу також може виявитися важливою подією: вони одержать по 1 тисячі доларів, і їм запропонують повноцінну роботу, щоб жінкам не довелося повертатися до заняття проституцією.
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