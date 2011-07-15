Під кварталом на Хрещатику збудують багаторівневий підземний паркінг

Київрада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення КП «Київтранспарксервіс» земельної ділянки по вулиці Городецького (від Хрещатика до вулиці Ольгинської) орієнтовно площею 0,965 га у короткострокову оренду на два роки для будівництва та експлуатації підземного багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було проголосовано сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 72 із 99 депутатів, зареєстрованих у залі.

Разом з тим, депутати відхилили проект рішення, що мав надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної ділянки на вулиці Прорізній (від Хрещатика до вулиці Пушкінської) так само для будівництва багаторівневого паркінгу.

Дозвіл передбачалось надати тому ж комунальному підприємству - «Київтранспарксервіс». Але, зважаючи на виступи депутатів, проект відправили на довивчення.