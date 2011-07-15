Дрезина зіткнулася з вантажним поїздом

У Вознесенському районі Миколаївської області, на перегоні «Мартиновське-Вознесенськ», удень 14 липня зіткнулися дизельна дрезина й криті вантажні вагони у складі вантажного поїзда, що слідував за маршрутом «Одеса-Знам’янка».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС у Миколаївській області.

В результаті зіткнення було пошкоджено три криті вантажні вагони, два з яких залишилися на рейках, а один зійшов із колії й збив опору контактної мережі, внаслідок чого розсипалася частина вантажу, а саме калійні добрива загальною вагою близько 30 кілограмів. На цій ділянці було припинено рух залізничного транспорту.

Внаслідок аварійної ситуації до хірургічного відділення Вознесенської центральної районної лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовано помічника машиніста дизельної дрезини.

До проведення аварійно-відновлювальних робіт були залучені відновні поїзди з сусідніх залізничних станцій. О 04.30 15 липня був піднятий і поставлений на рейки вантажний вагон, роботи з ремонту контактної мережі тривають. Наразі причина аварії встановлюється.