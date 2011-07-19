У "Борисполі" буде нова служба таксі

У жовтні в «Борисполі» розпочне роботу нова служба таксі. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Іноземці побачать нові 500 машин, швидше за все ,це будуть «Хюндай Соната», з клімат-контролем, можливістю приймати кредитні карти і лічильниками. Ми б дуже хотіли, щоб проїзд 1 км коштував 5 гривень, і тоді проїзд від терміну "D" до «Прем’єр-палацу» коштуватиме 165 грн. Наші економісти рекомендують зробити цю ціну в районі 6 грн./км. Це стосується нових таксі, які розпочнуть працювати у жовтні», - сказав він.

Як нагадав Б.КОЛЕСНІКОВ, служба таксі для «Борисполя» і залізниць створена для обслуговування пасажирів на Євро-2012. «Ми зверталися до всіх великих компаній протягом року. Ніхто не в змозі забезпечити 500 машин з кондиціонерами і лічильниками, тому захід вимушений. Я думаю, цю компанію можна виділити з «Борисполя» або із залізниці, зробити публічною і після чемпіонату продати», - відзначив він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, при цьому інші таксі також зможуть обслуговувати Євро. «Щодо «Борисполю» в усіх довідкових матеріалах, пов`язаних з Євро, будуть опубліковані ті служби таксі, які бажають працювати з туристами. Вони мають подати заявки до інформаційного центру Євро-2012 з проханням оприлюднити їх номери телефонів, щоб туристи замовляли ці таксі по телефону. Ми максимально проінформуємо усіх туристів, які вже в аеропорту вильоту знатимуть, як можна замовити таксі», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство заявляло про намір закупити 500 машин для організації спільної служби таксі «Борисполя» і «Укрзалізниці», які курсували б від аеропорту і центрального залізничного вокзалу.