Журналістам у шортах заборонили писати про Януковича

Журналістів у кросівках не допустять висвітлювати хід поїздки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Херсонську область.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне попередження серед журналістів розповсюдило Управління у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації.

Зокрема, у листі з пропозицією акредитуватися для висвітлення поїздки В.ЯНУКОВИЧА 4 серпня на Херсонщину міститься таке попередження: «Обов’язково просимо звернути увагу на діловий стиль одягу. Спортивний стиль - кросівки, шорти, спортивні майки та штани тощо - не допускається».

Також у листі зазначається, що глава держави відвідає Бальнеологічну клініку професора Козявкіна (Арабатська Стрілка, Генічеський район) і логістичний центр та завод «ПетроНік» у Каховському районі.

Лист підписаний начальником Управління у справах преси та інформації Херсонської ОДА Вадимом ШТЕПЕНКОМ.