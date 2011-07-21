Суд дозволив принцеві викупити арештований за борги літак

Суд у Німеччині погодився звільнити з-під арешту літак спадкоємного принца Таїланду, призначивши викуп за нього в 28 мільйонів доларів, повідомляє Бі-бі-сі.

Арешт на Boeing 737 був накладений минулого тижня, коли посадовці у справах про заборгованість спробували стягнути з уряду Таїланду борг в 40 мільйонів доларів.

Ці гроші вимагає розорена німецька будівельна компанія за проект двадцятирічної давності з прокладання автотраси до аеропорту Бангкока.

Таїланд опротестував арешт повітряного судна, заявивши, що воно не належить державі, а є приватною власністю принца, який не може нести відповідальність за дії уряду країни.