У Києві на вихідні обмежать рух на бульварі Лесі Українки

У Києві через капітальний ремонт проїжджої частини на бульварі Лесі Українки, з 23 години 22 липня до 6 години 24 липня буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від вул. Кутузова до вул. Госпітальна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор».

Керівництво комунальної корпорації просить водіїв з розумінням поставитись до незручностей, пов’язаних із тимчасовою забороною руху.