У Києві на вихідні обмежать рух на бульварі Лесі Українки
17:16, 22 липня 2011Разное
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Від вул. Кутузова до Госпітальної
У Києві через капітальний ремонт проїжджої частини на бульварі Лесі Українки, з 23 години 22 липня до 6 години 24 липня буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від вул. Кутузова до вул. Госпітальна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор».
Керівництво комунальної корпорації просить водіїв з розумінням поставитись до незручностей, пов’язаних із тимчасовою забороною руху.
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