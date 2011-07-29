Дарницький міст закриють на тиждень

На залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро в м. Києві триває монтаж спеціальних конструкцій (деформаційних пристроїв), тому з 1 по 8 серпня проїзд автотранспорту з лівого берега по мостовому переходу буде перекрито.

Про це повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці, що є замовником будівництва.

Автомобільний рух буде перекрито з 10:00 1 серпня до 6:00 8 серпня цього року.

Нагадаємо, з 28 липня по 1 серпня перекрито рух на мосту з правого на лівий берег через монтаж деформаційних пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух по Дарницькому мосту через Дніпро з лівого на правий берег. 31 березня 2011 р. - відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег. У травні також було відкрито автомобільний проїзд з правого берега на лівий, із заїздом з боку моста Патона. Для завершення будівництва залишилося відкрити ще один заїзд з лівого на правий берег - у напрямі Кончі-Заспи.