Янукович: автовласники досі не вірять, що безладу настав кінець

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності створення сучасних сервісних центрів із надання послуг автовласникам, спрощенні порядку проходження техогляду транспортних засобів та впорядкування реєстраційних процедур у МРЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час засідання Комітету з економічних реформ, нинішній стан справ у цій сфері наразі є незадовільним і таким, що тягне за собою корупційні діяння.

«Ми значно посилили зараз антикорупційне законодавство, але ця пухлина живе, і ми повинні пам’ятати - без ініціативи з боку уряду вона не зникне. Цей рецепт єдиний. Одним із таких прикладів є суттєве спрощення порядку проходження техогляду транспортних засобів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я був переконаний, що з цим питанням ми вже покінчили. Однак, змушений констатувати, що вітчизняні автовласники досі не вірять, що безладу настав кінець. У ЗМІ надалі лунають заяви, що корупція нікуди не зникне, а лише змінить прописку», - також зауважив глава держави.

На думку Президента, такий стан справ пов’язаний з низькою якістю впровадження положень закону щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автоперевезень. «Така ситуація ставить під сумнів реалізацію цього Закону, а підзаконні акти, що розроблені, взагалі нівелюють його позитивні сторони», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті Президент вкотре наголосив: Уряд має забезпечити невідкладне завершення розробки необхідних проектів, підзаконних актів відповідно до прямих вимог закону.

Глава держави також доручив міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ завершити впорядкування реєстраційних процедур, які є в МРЕВ.

«Давно назріла необхідність створення сучасних сервісних центрів з надання послуг автовласникам. І я чекаю пропозицій та ініціативи з цих питань», - сказав він.

Президент запропонував розпочати цю роботу з реалізації пілотного проекту в Києві. За його словами, відповідні доручення вже дано уряду, а голова Київської міськдержадміністрації обіцяв забезпечити їх вчасне виконання.