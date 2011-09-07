Банкова і опозиція знайшли вихід, як звільнити Тимошенко?

На Банковій, схоже, знайшли вихід із глухого кута, у який влада загнала себе, арештувавши Юлію Тимошенко. Маю підтвердження про це від кількох джерел, які, однак, вважають, що вихід цей далеко «не ідеальний».

Проблема в тому, що звільнити Тимошенко просто так – за браком складу злочину або відправивши справу на дорозслідування, означало б для влади велику моральну поразку. Можемо тільки уявити, як би розпіарила сама «героїня» такий неординарний крок з боку Януковича – Кірєєва – Портнова і іже з ними.

«Вони здалися під тиском світової громадськості та народу України!», «Навіть цей ганебний, продажний суд не має за що судити Тимошенко!», «Вони злякалися народу!» - приблизно так пояснювали б бютівці звільнення свого лідера. Рейтинг її зріс би ще більше – а цього найбільше боїться правляча партія та її головний керманич.

Після тривалих консультацій між владою та опозицією, як можемо бачити, вихід таки знайшли: а що, як взагалі ліквідувати статтю в Кримінальному кодексі «за зловживання службовим становищем»? Саме за цією статтею нині судять Тимошенко. І поки слухняний суддя Кірєєв не оголосив вирок, його можна утримати від цього справді ганебного кроку, ліквідувавши правову основу для розгляду справи Тимошенко взагалі.

З того, як по-різному взялися коментувати представники ПР цю пропозицію, оголошену лідером фракції БЮТ Іваном Кириленком (він уже й законопроект зареєстрував – від 29 серпня), можемо гадати, що й не всі «регіонали» докумекали, в чому тут справа. Вони ще не знають, що з Банкової надійде команда, як голосувати…

Оксана Охрімчук