Пожежа на «Олімпійському» сталася через піротехніку

Пожежа під час відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський» вчора у Києві сталася через піротехнічний пристрій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

«О 20.14 внаслідок потрапляння сценічного піротехнічного пристрою «Сценічна комета» калібром 30-40 мм сталося загорання поліетиленового огородження софіту освітлення над 68 сектором верхнього ярусу», - йдеться у повідомленні.

Займання виявили працівники пожежно-рятувальної служби, як слідкували за дотриманням правил пожежної безпеки у відповідних секторах.

Спільними діями оперативно-рятувальних підрозділів ГУ МНС України в Києві, КП «Київська служба порятунку», інженерною службою НСК «Олімпійський» загорання ліквідовано первинними засобами пожежогасіння о 20.28.

Вдалося не допустити розповсюдження пожежі по електричним кабелям освітлення та вжито заходи щодо евакуації глядачів з нижче розташованих ярусів.

Збитків немає, ніхто не постраждав, запевнили в МНС.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на НСК «Олімпійський» під час церемонії його відкриття сталася після номеру з використанням феєрверків - зайнялася конструкція під дахом стадіону над одним із секторів.

Через це частина глядачів залишила свої місця на стадіоні. Після ліквідації загорання відвідувачі церемонії повернулися на свої місця, саме шоу під час інциденту не переривалось.