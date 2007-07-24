Акція НУ-НС біля Українського дому (9 фото)

“Майже 80% усіх громадян України підтримують ініціативу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” щодо збору підписів про скасування депутатської недоторканності”. Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН під час відкриття Всеукраїнської акції "Старт збору підписів за скасування депутатської недоторканності", ініціатором якої є блок “НУ-НС”. Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що серед тих, хто підтримує цю акцію, є прихильники як “помаранчевих”, так і “біло-блакитних”, і що втрата депутатами імунітету перед законом зменшить рівень корупції у державі та збільшить відчуття відповідальності самого депутата перед виборцями.

Сьогодні він першим публічно поставив свій підпис під відповідною вимогою. Також це зробила вся перша п’ятірка блоку: голова партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК.

Фото Олександра Синиці, Олександра Косарєва / УНІАН