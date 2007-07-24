Акція НУ-НС біля Українського дому (9 фото)
За скасування депутатської недоторканності
“Майже 80% усіх громадян України підтримують ініціативу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” щодо збору підписів про скасування депутатської недоторканності”. Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН під час відкриття Всеукраїнської акції "Старт збору підписів за скасування депутатської недоторканності", ініціатором якої є блок “НУ-НС”. Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що серед тих, хто підтримує цю акцію, є прихильники як “помаранчевих”, так і “біло-блакитних”, і що втрата депутатами імунітету перед законом зменшить рівень корупції у державі та збільшить відчуття відповідальності самого депутата перед виборцями.
Сьогодні він першим публічно поставив свій підпис під відповідною вимогою. Також це зробила вся перша п’ятірка блоку: голова партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК.
|Мітинг прихильників біля Українського Дому в Києві під час відкриття Всеукраїнської акції ”Старт збору підписів за скасування депутатської недоторканності”, ініціатором якої є блок “НУ-НС”. 24 липня 2007 р.
|Зліва направо: міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк, міністр оборони України Анатолій Гриценко, лідер блоку ”Наша Україна – Народна самооборона” Юрій Луценко, голова політради блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” В’ячеслав Кириленко та народний депутат від фракції ”Наша Україна” Микола Катеринчук під час виконання гімну України біля Українського Дому в Києві, у вівторок, 24 липня 2007 р.
Фото Олександра Синиці, Олександра Косарєва / УНІАН