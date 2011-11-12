"Бентлі", який збив даішника на Хрещатику, оформлений на маму депутата

Стали відомі подробиці масштабної аварії, яка сталася в четвер увечері на перехресті Хрещатика та Прорізної. Нагадаємо, в результаті зіткнення двох дорогих авто постраждав регулювальник, що стояв на перехресті, а, крім машини винуватців аварії, розбиті ще 7.

Як з'ясувала газета "Сегодня", Bentley записаний на маму нардепа і екс-бютівця Руслана Богдана - Мусієнко Г. М. Цю інформацію нам підтвердив і сам Богдан. «Так, це так. Машина на маму записана, але півроку тому я її продав за дорученням бізнесменові. До аварії не маю жодного стосунку», - сказав нам Богдан. За даними джерел у ДАІ, останнім часом за кермом машини бачили молоду дівчину-брюнетку модельної зовнішності.



«В авто перебували хлопець і дівчина. Вона була в шоці, і спочатку її хотіли госпіталізувати, але потім вона отямилась, і її забрали родичі або знайомі на «Тойоті». Судячи з усього, панночка не була пристебнута і отримала удар подушкою. Даішник лежав, постогнуючи, на землі », - кажуть очевидці. Інші стверджують, що за кермом перебувала саме дівчина. «За кермом перебував громадянин 1973 року народження. Інших даних у нас немає », - розповів начальник ЦГЗ київської міліції Володимир Поліщук.