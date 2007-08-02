Литвин наголошує, що до його виборчої кампанії Петро Порошенко не має стосунку
Голова НП спростував чутки
Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН стверджує, що виборчу кампанію його політичної сили ніхто не фінансує.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.
Коментуючи на прохання журналістів заяву голови Житомирської обласної організації Партії регіонів Миколи ПРИСЯЖНЮКА про те, що виборчу кампанію В.ЛИТВИНА нібито фінансує Петро ПОРОШЕНКО (М.ПРИСЯЖНЮК заявив про це на прес-конференції у Житомирському облмуздрамтеатрі 28 липня цього року - УНІАН), В.ЛИТВИН сказав, що його ніхто не фінансує.
В.ЛИТВИН зазначив, що давно був би у парламенті, якби дуже цього хотів, і був би на поважному, за його словами, місці в одній з потужних політичних сил.
"Я зараз би тоді відпочивав у Криму або у своєму селі на Житомирщині",- додав В.ЛИТВИН.