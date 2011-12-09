Водій буса заснув за кермом і врізався в шкільний автобус

У Летичівському районі Хмельницької області вчора на автодорозі Стрий-Кіровоград-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулись шкільний автобус та мікроавтобус «Мерседес-Спрінтер».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оперативно-координаційному центрі УМНС України в області, водій мікроавтобуса «Мерседес-Спрінтер», громадянин Молдови, за версією досудового слідства, заснув за кермом, після чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу. Він зіткнувся зі шкільним автобусом «ПАЗ», який перевозив учнів Голенищівської ЗОШ.

У результаті аварії, 23-річного пасажира «Мерседеса» затиснуло в кабіні, через що довелося залучати аварійно-рятувальний підрозділ МНС. Рятувальник дістали чоловіка з машини і його госпіталізували до реанімаційного відділення Летичівської райлікарні.

Постраждав у ДТП і пасажир шкільного автобуса - 15-річний учень. Однак після надання йому медичної допомоги на місці, юнак відмовився від госпіталізації.