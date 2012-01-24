Польська поліція відпустила водія-українця

Польська поліція відпустила українця-водія мікроавтобуса, що 20 січня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Люблінському воєводстві. В цій аварії постраждало троє громадян України.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив генеральний консул українського консульства в Любліні Владислав КАНЕВСЬКИЙ.

"Отримали інформацію від поліції, що водія відпустили", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що поліція, як правило, у подібних випадках відпускає водіїв, якщо вони не керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. В інших випадках справа направляється до прокуратури, яка може подати в суд заяву про тимчасовий арешт затриманого.

За даними генконсула, українець заплатив штраф за "неуважність на дорозі", розмір якого зазвичай становить від 60 до 200 доларів. В.КАНЕВСЬКИЙ зазначив, що точну суму штрафу визначає поліція, залежно від обставин.

За даними консульства, українець, якому близько 30 років, був тверезим, а причиною аварії стало те, що він не впорався з керуванням, мікроавтобус з'їхав на узбіччя і вдарився у дерево.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня у місцевості Броновіце (Люблінське воєводство Республіки Польща) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з шістьма українськими пасажирами.

Внаслідок аварії троє осіб були госпіталізовані до найближчої лікарні, де їм надали невідкладну медичну допомогу, пізніше двох постраждалих перевезли до лікарні міста Пулави.

На сьогодні у лікарні залишаються двоє українців, один з яких перебуває у тяжкому стані.