ДТП у Криму: одна людина загинула і вісьмох поранено

У Криму одна людина загинула і вісім отримали поранення в результаті зіткнення двох легкових автомобілів.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МНС.

ВАЗ-2107 врізався у ВАЗ-2110 у Білогірському районі, на 62-му кілометрі дороги Сімферополь-Феодосія, 23 січня.

В аварії загинула 70-річна пасажирка «десятки». Травмовано чотирьох пасажирів (серед них - чоловік, жінка і двоє малолітніх дітей) і водій цього автомобіля. Травми одержали також дві пасажирки і водій «сімки».