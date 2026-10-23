Шахраї можуть знімати гроші з прострочених банківських карток: як працює схема

Прострочені картки можуть залишатися вразливими через недолік у системі перевірки платежів.

Банківська картка, термін дії якої давно минув, не завжди стає непридатною для використання. Дослідники з Університету Массачусетсу в Амгерсті виявили вразливість, яка за певних умов дозволяє проводити платежі такими картками. Цю лазівку можуть використати шахраї, зокрема для операцій із викраденими або вже заміненими картками, пише Raketa.

Проблема полягає в тому, що термін дії фізичної картки та пов’язаного з нею банківського рахунку не обов’язково збігаються. Наприклад, навіть після завершення терміну дії картки на неї все ще можуть надходити відшкодування. Це спонукало дослідників перевірити, чи можна використовувати такі картки для оплати покупок.

Як працює небезпечна схема

Дослідники використали два звичайні смартфони та спеціальне програмне забезпечення, щоб обійти перевірку платіжного термінала.

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Один телефон активує картку та передає її дані, а інший змінює інформацію про термін дії перед надсиланням даних на платіжний термінал. У результаті система отримує майбутню дату закінчення терміну дії, хоча сама картка вже недійсна.

За словами дослідників, така схема може спрацювати через недостатній захист даних про термін дії. Крім того, цифровий сертифікат, пов’язаний із карткою, іноді залишається чинним довше, ніж зазначена на ній дата. Це може дозволити провести транзакцію навіть після завершення терміну дії картки.

Дослідникам вдалося перевірити цей метод у лабораторних умовах, а також у місцевих ресторанах і магазинах.

Як захистити свої гроші

Вразливість стосується не всіх кредитних карток. Водночас цифрові гаманці мають додаткові механізми безпеки, які роблять їх стійкішими до такого типу атак.

Результати дослідження представили Раджа Хаснаїн Анвар і Такі Раза з Університету Массачусетсу в Амгерсті на конференції з кібербезпеки USENIX Security 2026. Дослідники також повідомили про проблему великих компаній, які випускають кредитні картки.

Фахівці рекомендують не викидати прострочені банківські картки у сміття, а знищувати їх. Також варто регулярно перевіряти операції за рахунками, зокрема за тими, які вже закрили.

Інші фінансові новини - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, відкриваючи банківську картку, клієнти не завжди підозрюють, що згодом можуть платити за перекази в інші банки, зняття готівки, SMS-інформування чи навіть обслуговування неактивного рахунку.

Додаткові витрати можуть виникати і під час розрахунків за кордоном, а рекламні обіцянки безкоштовного обслуговування не завжди означають, що всі операції будуть без комісії. Детальніше про приховані платежі - у матеріалі.

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