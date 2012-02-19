Чоловік провів два місяці в заваленій снігом машині і вижив

Шведські поліцейські врятували чоловіка, який провів два місяці в заваленій снігом машині, пише ТСН з посиланням на Lenta.ru.

45-річний швед потрапив у снігову пастку ще в грудні 2011 року. Більше місяця він харчувався тільки снігом і замерзав від холоду – температура в салоні опустилася до 30 градусів морозу.

Знайшли його випадково: в лісовій глушині в околицях міста Умео водій снігоходу помітив невкриту снігом частину автомобіля. Він розчистив вікно машини і побачив, що всередині знаходиться людина.

Коли на місце прибули правоохоронці, вони виявили в машині чоловіка, який лежав у спальному мішку. Він був виснажений, ледве міг рухатися і говорити, але, тим не менше, був живий.

Врятованого госпіталізували - як очікується, незабаром він зможе детально розповісти і про себе, і про історію свого полону.

Поки залишається незрозуміли, яким чином його машина опинилася під заметом і чому він не зміг з неї вибратися.

Медики вже оголосили цей випадок унікальним: мало кому вдавалося вижити без їжі більше двох-трьох тижнів.