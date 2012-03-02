Даішник, який позивався проти сайту, не з'явився дл суду

Деснянський районний суд Києва вчора виніс рішення залишити без розгляду позов інспектора ДАІ МВС Геннадія ГЕТМАНЦЕВА до керівника сайту «Дорожній контроль» Ростислава ШАПОШНІКОВА.

Про це Р.ШАПОШНІКОВ повідомив під час круглого столу «Відповідальність за поширення інформації в інтернеті: сучасні виклики».

Як повідомляє “Телекритика”, Р.ШАПОШНІКОВ зазначив, що суд залишив позов без розгляду, оскільки позивач двічі не з’явився на засідання.

“Є така процедура: якщо позивач двічі не з'являється до суду, то справа залишається без розгляду. Це така форма відмови від позову, і суд закриває провадження. Позивачем не було надано підстав, чому він не явився до суду. Вони просто не прийшли. У рішенні суду вказано, оскільки не було поважних причин, не було ніяких підстав для неявки, вони тим самим засвідчили, що відмовляються від позову», - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, 14 лютого Деснянський райсуд Києва ухвалив рішення тимчасово припинити роботу сайту «Дорожній контроль». Таке рішення було ухвалене за позовом інспектора ДАІ Г.ГЕТЬМАНЦЕВА до «Дорожнього контролю». Г.ГЕТМАНЦЕВ вважав, що на сайті розміщувалася «недостовірна інформація».