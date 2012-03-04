На Хуторі Михайлівському знайшли відро чорної ікри

У Сумській області під час прикордонно-митного контролю одного з вагонів поїзда сполученням «Москва-Кишинів» у пункті контролю «Хутір Михайлівський» увечері 2 березня було виявлено відро контрабандної чорної ікри загальною вагою 4 кг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумського прикордонного загону.

Пластикове відро з ікрою було виявлено в робочому купе провідника в шафі для особистих речей. Власником ікри виявився 21-річний громадянин Молдови, провідник цього поїзда.

Виявлену ікру, попередня сума оцінки якої становить 32 тис. гривень, вилучено в установленому порядку. За приховування від контролю виявленого делікатесу його власнику доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України.