Боронь Боже, якщо журналісти проковтнуть новину про Пукача і не подавляться

Отже, генерала Пукача, цього міліцейського чикатила, руки якого відрізали голову журналіста Георгія Гонгадзе, судитимуть таємно, непублічно, закрито. «Вузьке коло обмежених осіб», «сталінська трійка», «український Андрій Януарійович Вишинський»?

Виходить, обличчя у Феміди України немає, виходить, відсутня пов`язка на очах. Так вирішила влада, у якої що: немає Імені Прізвища По батькові?

Боронь Боже, якщо журналісти України проковтнуть цю новину і не подавляться. Тому, що рішення прокурорських чиновників незаконне. А з точки зору моралі - це плювок смердючою слиною в обличчя кожному з нас. І не тільки журналістам.

Це замах на свободу слова, на правду, на закон. Це загроза нових вбивств, нагнітання страху, шантаж. Це культивація ненависті, підбурювання людей різних країн, професій, національностей, поколінь.

Це позбавлення надії на те, що нікого сьогодні і в майбутньому не розчинять у кислоті, не повісять, не вистрілять в голову, не закопають живцем в землю. Журналіста, як відомо, вбивають не за те, що він пише, говорить, показує, а за те, що його прочитали, прослухали, побачили.

А аргумент влади, що суд над Пукачем - державна таємниця, - це жлобство, низькість, підлість. Тих, хто приховує правду, - повинні знати всі!

Генерал Пукач - не злочинець, він політичний злочинець. Генерал Пукач - це знаряддя тих, хто бажає перетворити нас в скотів, тварин, оруелівських свиней, гусей, ланцюгових псів і робочих коней. У безсловесних роботів, манкуртів, позбавити нас пам`яті.

Вже три покоління людей «у владі» не можуть сказати правду: хто замовив вбивство Гонгадзе!? Чому? Хто в цьому зацікавлений? Кому це було вигідно?

Думаю, що не вийде як раніше: "За Батьківщину! За Сталіна!"- це наше ганебне минуле.

Не прогнемося, будемо тримати удар і не дозволимо, щоб політична кримінальна закуліса взяла гору, перемогла, витерла об нас ноги. Вороги народу - це вони, ті хто вигороджує замовників вбивства Гонгадзе.

Хто відмиває від крові цих вбивць?

Хто замовляє в Росії фільми оскароносним кінорежисерам з єдиною метою - відмитися від крові. А за які нитки смикають ті, хто чужими руками пише сотні статей, знімає тисячі телевізійних передач на славу вбивць Георгія Гонгадзе?

Чому настільки вибірково допитують одних, а інші, прикриваючись надуманими, висмоктаними з пальця аргументами, поза караючим мечем правосуддя?

Ті, хто приховує правду, це очманілі від шалених політичних грошей. Це ті, хто став українською шляхтою в першому поколінні. З ними говорити нема про що. Вони впевнені, що будуть завжди, що знову настав їхній час.

Але зло буде покаране. Або може бути, що це зло 2е існує в неживій, розпеченій масі, наділеній інтелектом, як у культовому оскароносному фільмі?

Але ті, хто давав команду на вбивство Георгія Гонгадзе, люди з плоті і крові. Вони мають імена і прізвища. Тому їх повинні знати все. І судити їх повинні публічно. Цього вимагає українське суспільство, всі люди честі і совісті!

Народ знає одне, що тварини типу генерала Пукача ніколи б не пішли на вбивство саме Георгія Гонгадзе, якби їм не віддали наказ.

Є прекрасне слово - помста! Це людська кара за несправедливість, за зло. А зло, між іншим, - це навмисне, свідоме заподіяння шкоди, страждань.

Віктор Тимошенко, журналіст