Китайці обіцяють здивувати киян феєрверками

Народне гуляння на День Києва цього року обійдеться в 9-10 млн. грн.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда НОВОХАТЬКА.

Це найбільша сума за всі роки, наприклад, торік було витрачено близько 6 млн., зазначає газета.

Тим часом, представник держадміністрації зауважив, що звичайно кошти на святкування дають спонсори.

Цього року киян чекає грандіозний музичний феєрверк, який підготують китайці. Днями фахівці з КНР вже прилетіли до Києва. Обіцяють, що феєрверк буде виконаний за новітніми технологіями, а на небі запаляться фігури із зображенням Києва.

«На Оболонській набережній теж влаштують шоу феєрверків з 3D лазерним шоу. Туди зможуть під'їхати жителі Троєщини. Це буде вперше. Так зроблено тому, що Лівий берег - теж столиця, і свято повинне бути для всіх. Минулого року подібний фестиваль ми проводили біля Річкового вокзалу, зібралося стільки людей, що перекрили половину Подолу», - розповів Л.НОВОХАТЬКО.

До Дня Києва влада обіцяє завершити реконструкцію Андріївського узвозу, і там планують відкрити художній вернісаж. На нього вже запрошують митців з усіх областей України. На Співочому полі виступлять народні колективи. Там же відкриється і виставка квітів - це будуть композиції з тюльпанів.

Крім того, в одному з парків столиці проведуть фестиваль шашликів, де декілька десятків кухарів готуватимуть це блюдо за своїми рецептами.

Але головною подією святкування стане, як говорять в мерії, концерт. На сцені виступлять практично усі українські зірки, зокрема, будуть: Ірина БІЛИК, Таїсія ПОВАЛІЙ, Наталія МОГИЛЕВСЬКА. Можливо, заспівають Олег СКРИПКА або Святослав ВАКАРЧУК. Будуть запрошені й учасники «Х фактора», «Голосу країни». Іноземних зірок влада вирішила не запрошувати, оскільки це дорого. Хіба що приїдуть співаки з Польщі. До речі, планують навіть організувати телеміст з Варшавою - містом, яке теж прийматиме ЄВРО, пише газета.

Разом з тим Л.НОВОХАТЬКО зазначив, що мерія збирає пропозиції киян щодо того, як провести День Києва. З понеділка на офіційному сайті мерії з'явиться спеціальний розділ «День Києва», де можна буде залишити свою ідею. Також поділитися своїми пропозиціями можна буде за телефоном 15-51.

Окрім усіх святкових заходів, пов'язаних з народними гуляннями, до Дня міста планують також завершити будівництво ряду об'єктів транспортної інфраструктури. Так, обіцяють запустити розв'язку на мосту Патона, біля метро «Дніпро» (доповнення до вже існуючої), легке метро на Троєщину і відкрити музей Києва в окремому приміщенні по вул. Б.Хмельницького.