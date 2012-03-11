Альпіністи Донбасу підняли вугілля на найвищу точку Південної Америки

Донецькі альпіністи підкорили найвищу точку Південної Америки – гору Аконкагуа (6962 м) і підняли на цю вершину вугілля, видобуте в шахті Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України. Згідно повідомлення, експедиція стартувала 23 лютого, а напередодні жіночого свята (7 березня) вже прибула до Донецька. До групи входили 7 скелелазів, керував експедицією президент Донецької обласної федерації альпінізму, майстер спорту міжнародного класу Сергій КОВАЛЬОВ, команда піднімалася на вершину за класичним маршрутом (північний схил).

За словами керівника прес-служби екіпірувального центру «Вертикаль» Олени ЕСАУЛОВОЇ, Аконкагуа - це єдиний з високих піків континенту, на який до останнього часу ще не було піднято вугілля Донбасу. Вона пояснила, що альпіністи брали з собою капсулу із видобутим на шахтах Донецького регіону вугіллям, яку і залишили на вершині, а також прапори України і області.

О.ЕСАУЛОВА зазначила, що всі учасники сходження «цілі, здорові, а сходження на Аконкагуа є підготовчим етапом» в підкоренні найвищої точки планети – спис Еверест, яке відбудеться в квітні-травні поточного року.

У прес-службі нагадали, що раніше С.КОВАЛЬОВ заявляв, що підкорення Евересту буде присвячено чемпіонату Європи з футболу, який в 2012 році прийматимуть Україна і Польща, а також 80-річчю Донецької області. На найвищкій точці світу альпіністи мають намір зробити символічний удар по футбольному м`ячу на підтримку української збірної на Євро-2012.

Довідка УНІАН. Донецькі альпіністи підкорили не одну вершину як в Україні, так і в світі. В рамках проекту «Вугілля Донбасу на вершинах світу», який веде свою історію з 2007 року, під керівництвом С.КОВАЛЬОВА альпіністи вже встигли підкорити Говерлу (найвищу вершину України), Монблан (найвищу точку Західної Європи), Шиша-Пангму (восьмитисячник в Гімалаях), Ельбрус (найвищу вершину Європи), Еверест (найвишу вершину світу).

На рахунку альпіністів проекту також низка відкриттів. У 2009 році команда зробила сходження на безіменну вершину Тянь-Шаня заввишки 5132 метрів в масиві льодовика Південний Інильчек (територія Киргизстану) і на правах першопроходців привласнила їй ім`я «Пік шахтарів України». На початку 2011 року в ході першої Донецької Антарктичної експедиції альпіністи зробили першосходження на безіменну вершину південного полюсу заввишки 3126 метрів, яку запропонували назвати «Піком Донбасу».

Останнім досягненням альпіністів стала перша Українсько-російська Гімалайська експедиція, що проходила з вересня по листопад 2011 року, в рамках якої донбаські шахтарі Ігор СТОРОЖЕНКО (Макіївка) і Віталій КУТНІЙ (Білозерське), донецькі альпіністи, а також двоє москвичів-скелелазів і двоє кузбаських гірників здійснили сходження на гімалайські вершини Ама-Даблам і Пуморі.