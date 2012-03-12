У Київському зоопарку помер улюбленець Черновецького

У Київському зоопарку чергова трагедія. Там помер триметровий кубинський крокодил Гоша, пише газета «Сегодня». Цей крокодил – найрідкісніший у світі, вимираючий вид, що охороняється Червоною книгою.

«У суботу він помер, сьогодні буде розтин, який покаже, що стало причиною смерті рептилії», - сказав директор зоопарку Олексій Толстоухов.

За словами одного зі співробітників зоопарку, причиною загибелі земноводного міг стати холод.

«Він жив на острові, і відвідувачі могли спостерігати за ним через скло. Вода, в якій він жив, була дуже холодною і не підігрівалася, а крокодилам для переварювання їжі потрібна тепла вода. Якщо крокодилові холодно, то їжа просто починає гнити. У Гоші пару тижнів назад почалося здуття, і його довелося відкачувати, так що можливо це й стало причиною його загибелі», - сказав один зі співробітників зоо.

До речі, Гоша був останнім кубинським крокодилом у Київському зоопарку. Раніше загинули ще дві такі тварини.

«З 2009 по 2010 роки Гошою опікувався сам мер Леонід Черновецький, виділяв на нього суму майже 10 тис. гривень, але тепер його немає, як і слона Боя…», - сказала інша співробітниця зоопарку.